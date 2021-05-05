دول "G7" توجه نداء إلى كوريا الشمالية

دعت دول مجموعة السبع الكبار "G7" كوريا الشمالية إلى نزع أسلحتها النووية والعودة إلى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.

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وقال وزراء خارجية دول المجموعة، في بيان أصدروه اليوم الأربعاء عقب اجتماعهم في لندن: "ندعو الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية إلى التخلي عن تصرفات استفزازية وخوض عملية دبلوماسية لها هدف واحد متمثل في نزع الأسلحة النووية".

وأضافت مجموعة "G7"، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: "ما زلنا ملتزمين بتخلي كوريا الشمالية الكامل والقابل للتأكد منه والذي لا رجعة فيه عن كل البرامج غير القانونية الخاصة بتطوير أسلحة الدمار الشامل".

وتابع الوزراء: "كما نحث الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية على العودة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بأسرع شكل ممكن... وندعوها بإصرار إلى تنفيذ كل التزاماتها الدولية".

المصدر: وكالات