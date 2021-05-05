الرئيس الإسرائيلي يعلن اختيار يائير لابيد (منافس نتنياهو) لتشكيل حكومة جديدة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، اختيار يائير لابيد، المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "يش عتيد"، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضح ريفلين أن لابيد يحظى حاليا بدعم 56 برلمانيا من أصل 120.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعاد قبل منتصف الليل من مساء أمس الثلاثاء، كتاب تكليف تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو الرئيس بأنه فشل في إنجاز المهمة التي كان قد أسندها إليه قبل 28 يوما، وأنه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته، حيث أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو ألقى باللوم على رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، متهما إياه بـ"عدم الالتزام بتأليف حكومة يمين"، وقال "الليكود": "بسبب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس".

وفي حال فشل لابيد في تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوما، يمكن للرئيس مطالبة البرلمان باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك فستجرى انتخابات جديدة.

وترجع الأزمة السياسية في إسرائيل بالأساس إلى المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو، إذ قال بعض الحلفاء المحتملين إنهم لن يعملوا تحت قيادة رئيس وزراء يخضع للمحاكمة.

المصدر: وكالات