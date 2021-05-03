 
مباشر

إسرائيل تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية من كورونا

أخبار العالم

إسرائيل تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية من كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbn6

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين عن اكتشاف إصابات جديدة بأنواع مختلفة من فيروس كورونا الذي انتشر في أمريكا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن رجلا تلقى المطعوم ضد الفيروس وطفله مصابان بالطفرة البرازيلية من الفيروس، كما تم تسجيل إصابة بالطفرة التشيلية لدى رجل آخر أيضا حاصل على اللقاح المضاد للفيروس.

وذكرت الوزارة أن الأفراد الثلاثة كانوا في رحلات إلى الخارج، إلا أنها لم تحدد الدول التي أتوا منها أو الأعراض التي ظهرت عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشخيص 19 إصابة بالطفرة الهندية، مما يرفع عدد الإسرائيليين الذين ثبتت إصابتهم بهذه السلالة إلى 60.

وقالت الوزارة إنه لا توجد حتى الآن معلومات واضحة حول المتغيرات الجديدة أو تأثيرها على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أولئك الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا