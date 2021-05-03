إسرائيل تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين عن اكتشاف إصابات جديدة بأنواع مختلفة من فيروس كورونا الذي انتشر في أمريكا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن رجلا تلقى المطعوم ضد الفيروس وطفله مصابان بالطفرة البرازيلية من الفيروس، كما تم تسجيل إصابة بالطفرة التشيلية لدى رجل آخر أيضا حاصل على اللقاح المضاد للفيروس.

وذكرت الوزارة أن الأفراد الثلاثة كانوا في رحلات إلى الخارج، إلا أنها لم تحدد الدول التي أتوا منها أو الأعراض التي ظهرت عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشخيص 19 إصابة بالطفرة الهندية، مما يرفع عدد الإسرائيليين الذين ثبتت إصابتهم بهذه السلالة إلى 60.

وقالت الوزارة إنه لا توجد حتى الآن معلومات واضحة حول المتغيرات الجديدة أو تأثيرها على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أولئك الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"