مقتل 26 شخصا في بنغلاديش جراء حادث تصادم قارب بناقلة

قالت الشرطة في بنغلاديش إن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وفقد عدد آخر، اليوم السبت، بعد اصطدام زورق سريع مكتظ بالركاب بناقلة محملة بالرمال، وغرقه في نهر بادما العملاق.

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وأوضح ميراج حسين، المسؤول البارز بالشرطة في منطقة ماداريبور بوسط البلاد، حيث وقع الحادث، أن رجال الإنقاذ عثروا على 26 جثة، وربما لا يزال البعض في عداد المفقودين.

وأضاف أنه تم إنقاذ 5 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

ويموت مئات الأشخاص كل عام في حوادث العبارات في بنغلاديش، وهي دولة لديها ممرات مائية داخلية واسعة، ومعايير سلامة متراخية.

المصدر: رويترز