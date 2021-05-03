وزير خارجية إيطاليا يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار العراق

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال لقاء أجراه مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الأحد، في العاصمة روما، دعم بلاده لاستقرار العراق ورخاء شعبه.

وأوضح دي مايو وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيطالية: "استقرار العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة برمتها"، مؤكدا أن إيطاليا ستواصل دعم هذا الاستقرار بكافة مؤسساتها.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين روما وبغداد، إلى جانب التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: وكالات