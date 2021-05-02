إيطاليا ترصد 9148 إصابة و144 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، 9148 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9148، ليصل العدد العام إلى مستوى 4044762 حالة، بينها 430906 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 29 أبريل 14329 حالة، وفي 30 أبريل 13446، وفي 1 مايو 12965.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 144 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121177 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بالمرض يوم 29 أبريل إلى 288 حالة، وفي 30 أبريل 263، وفي 1 مايو 226.

لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في إيطاليا انخفاضا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وتراجع في عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3492679 شخصا بعد رصد 8637 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT