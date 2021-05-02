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قتيل و6 جرحى جراء إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية

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قتيل و6 جرحى جراء إطلاق نار في نيو أورلينز الأمريكية
Reuters Carlos Barria
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب ستة آخرون جراء حادثة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا.

وأكدت إدارة شرطة نيو أورلينز في بيان أصدرته اليوم الأحد أنها تلقت قبل منتصف الليل الماضي تقريبا بلاغات عن إطلاق نار على مقربة من الحي الفرنسي المشهور في المدينة.

وأشار البيان إلى أن عناصر الشرطة عثروا في موقع الحادث على خمسة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى حيث فارق أحدهم الحياة متأثر بجروحه.

كما كشفت الشرطة لاحقا أن مصابين اثنين آخرين جراء الحادث تمكنا من الوصول إلى المستشفى بوسائل نقل خاصة.

وأطلقت الشرطة تحقيقا وتعمل حاليا على تحري أدلة وجمع معلومات عن منفذ الجريمة ودوافعه.

المصدر: ABC

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