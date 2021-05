إثيوبيا تدرج "جبهة تحرير تغراي" على قائمة الإرهاب

የሚኒስትሮች ምክር ቤት “የሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ሕወሓት)” እና “ሸኔ” በሽብርተኝነት መሰየም የውሳኔ ሐሳብ አስተላልፏል።



Council of Ministers passes proposal on categorising "Tigray People's Liberation Front (TPLF)" & "Shene" as Terrorist Organisations