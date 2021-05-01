إثيوبيا تدرج "جبهة تحرير تغراي" على قائمة الإرهاب

أعلنت الحكومة الإثيوبية عن إدراج "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" المتمردة (TPLF) على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأكد مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم السبت أن هذا القرار يخص أيضا "جبهة تحرير أورومو" (Shene).

وحملت الحكومة الإثيوبية هذين التنظيمين المسؤولية عن شن هجمات خلال السنوات الثلاث الماضية على مدنيين في مختلف أنحاء البلاد بهدف تعطيل الإصلاحات الجارية.

የሚኒስትሮች ምክር ቤት “የሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ሕወሓት)” እና “ሸኔ” በሽብርተኝነት መሰየም የውሳኔ ሐሳብ አስተላልፏል።



Council of Ministers passes proposal on categorising "Tigray People's Liberation Front (TPLF)" & "Shene" as Terrorist Organisations pic.twitter.com/m2eK3XagkS — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) May 1, 2021

وحذرت الحكومة من أن هذا القرار يصبح قابلا للتطبيق على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع هذين التنظيمين أو لديهم أي صلة معهما أو يشاطرون "أفكار وأعمال التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب وآخرين يمارسون أنشطة مماثلة".

ونفذت الحكومة الإثيوبية في نوفمبر الماضي حملة عسكرية بهدف استعادة السيطرة على إقليم تغراي، بعد إجراء "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" في سبتمبر انتخابات وصفتها حكومة أديس أبابا غير شرعية.

المصدر: RT