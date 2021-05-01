ألمانيا تحظر "يوم القدس" في برلين

قررت السلطات الألمانية حظر تنظيم مسيرة "يوم القدس" السنوية المؤيدة للقضية الفلسطينية في برلين هذا العام.

وأكدت الشرطة لصحيفة Der Taggespiegel إلغاء المسيرة التي كان من المقرر أصلا أن تنظم في الثامن من مايو.

وسبق أن صرح رئيس مكتب حماية الدستور في ولاية برلين، ميشائيل فيشر، بأنه ليس هناك أي استعدادات لتنظيم مظاهرات "يوم القدس" هذا العام على المستوى الإقليمي والوطني، مرجحا إمكانية تنظيم هذه الفعالية بصورة افتراضية، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتم إلغاء مسيرة "يوم القدس" في برلين العام الماضي أيضا على خلفية تفشي وباء كورونا.

وحسب تقارير إعلامية، سجل نحو ألفي شخص للمشاركة في مسيرة هذا العام.

وتخوض الجماعات اليهودية على مدى سنوات حملة من أجل إقناع السلطات الألمانية بفرض حظر تام على مسيرات "يوم القدس" التي تنظم منذ عام 1979 بمبادرة من المرشد الأعلى الإيراني الراحل أية الله الخميني.

وفي عام 2016 حظرت السلطات الألمانية رفع أعلام "حزب الله" خلال هذه المسيرة.

المصدر: Der Taggespiegel + JTA