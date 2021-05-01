كورونا يستشري في الهند ويسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا جديدا تجاوز حاجز الـ 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 3.5 ألف حالة وفاة جديدة.

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وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية: "سجلت الهند ارتفاعا قياسيا يوميا بلغ 401993 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت، بينما زادت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بمقدار 3523 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي الآن رابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند أكثر من 18 مليونا، والوفيات أكثر من مئتي ألف حالة وفاة.

المصدر: وكالات