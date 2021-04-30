"القطرية" تتبرع لمساعدة الهند في محنتها

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن دعمها للجهود الدولية لمساعدة الهند في التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك من خلال شحن المساعدات والمعدات الطبية الدولية إليها، دون أي رسوم.

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وتعتزم الخطوط الجوية القطرية نقل 300 طن من الإمدادات الطبية من مختلف أنحاء العالم عبر شبكتها إلى الدوحة، ومن ثم نقلها جوا على متن ثلاث طائرات شحن جوي إلى وجهات مباشرة في الهند، تشتد فيها الحاجة إلى تلك المساعدات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: "إن العلاقات التي تجمع دولة قطر بالهند راسخة ومميزة، ونحن نشهد بألم شديد الظروف العصيبة التي تمر بها الهند مرة أخرى جراء فيروس كورونا".

وأضاف "نحن عازمون على تسخير قدراتنا وخبراتنا ومؤهلاتنا، إلى جانب شبكتنا الدولية الواسعة، لتقديم الدعم الإنساني من خلال نقل هذه الإمدادات التي تعتبر الهند الآن في أمس الحاجة إليها، ومساعدتها في جهود مكافحة هذا الفيروس الفتاك، ويأتي ذلك امتدادا لجهودنا المتواصلة في هذا المجال، فقد قامت الخطوط الجوية القطرية للشحن بنقل وتسليم أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمنظمة اليونيسف، كجزء من مذكرة التفاهم التي تمتد على مدار خمس سنوات معها، لدعم مبادرة اليونيسف للشحن الجوي للأغراض الإنسانية".

وتضم الشحنة معدات الحماية الشخصية وإمدادات الأوكسجين ومواد طبية أساسية أخرى، وتشمل تبرعات من أفراد وشركات في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن طلبات الشحن الحالية.

المصدر: "قنا"