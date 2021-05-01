إتمام إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دخل الاتفاق حول العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 1 مايو، ما يعني إتمام كل الإجراءات الخاصة بمغادرة المملكة للاتحاد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، إن "عقد اتفاق التجارة والتعاون سيحدد الطبيعة القانونية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بما يخدم مصالح المواطنين وأوساط الأعمال".

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وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه "يثمن بريطانيا كجار جيد وحليف قديم وشريك مهم".

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على الاتفاق خلال الدورة العامة في بروكسل، وأقر الوثيقة المجلس الأوروبي يوم 29 أبريل.

وصادقت بريطانيا على الاتفاق منذ فترة طويلة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية في العلاقات بين لندن وبروكسل يناير الماضي.

ووصفت بريطانيا الاتفاق بأنه النقطة الأخيرة لرحلة طويلة التي بدأت قبل 5 سنوات، مشيرة إلى أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتفاق "سيضمن استقرار علاقاتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي".

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من جهته، أشار مفوض رئيس الحكومة البريطانية لشؤون "بريكست" ديفيد فروست، إلى أن قرار نواب البرلمان الأوروبي سيسمح للطرفين التركيز على تسوية الخلافات المتبقية، التي ستناقش خلال اجتماعات مجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولا تزال قضية إيرلندا المعضلة الرئيسية في العلاقات بين لندن وبروكسل، حيث تبذل جهود لعدم السماح بظهور الحدود بين جمهورية إيرلندا التي تعتبر عضوا في الاتحاد، وإيرلندا الشمالية المنتمية إلى المملكة المتحدة.

المصدر: "تاس"