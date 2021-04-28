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رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تعلن موعد تنحيها عن منصبها

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رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تعلن موعد تنحيها عن منصبها
Reuters
فوستر مع جونسون لدى زيارته إيرلندا الشمالية مارس 2021
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أعلنت أرلين فوستر اليوم الأربعاء أنها ستتنحى عن منصبها وزيرة أولى في إيرلندا الشمالية في نهاية يونيو.

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كما أعلنت أنها ستتنحى عن منصبها زعيمة للحزب الوحدوي الديمقراطي في 28 مايو.

وإيرلندا الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة في الشمال الشرقي من جزيرة إيرلندا.

وشهدت عاصمة الإقليم بلفاست احتجاجات الشهر الجاري أدت إلى جرح عدد من المتظاهرين ورجال الأمن، وأوضحت صحيفة The Irish Times أن المحتجين يعارضون الاتفاقات التجارية المبرمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بموجب صفقة "بريكست".

المصدر: رويترز 

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