المستشار النمساوي يعرض على بوتين عقد لقائه مع بايدن في فيينا

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بحثا خلاله عدة مواضيع منها قمة محتملة بين الزعيم الروسي ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وأكد الكرملين أن كورتس عرض على بوتين أن ينظر إلى العاصمة النمساوية فيينا كمكان محتمل لعقد لقائه مع الرئيس الأمريكي بايدن، إذا توصلت موسكو وواشنطن إلى اتفاق على عقد لقاء القمة هذا.

وذكر البيان أن بوتين، بطلب من المستشار النمساوي، أوضح مواقف روسيا إزاء تسوية الأزمة الأوكرانية، مع التركيز على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لاتفاقات مينسك من قبل حكومة كييف (أوكرانيا).

كما بحث الزعيمان الوضع حول بيلاروس، حيث شدد الجانب الروسي على أن أي تدخلات من الخارج في شؤون هذا البلد غير مقبولة.

وأشار الكرملين إلى أن المكالمة تطرقت خاصة إلى قضية الناشط الروسي المعارض المسجون، أليكسي نافالني، دون شرح مزيد من التفاصيل.

واستعرض بوتين وكورتس بعض المسائل الملحة المطروحة على أجندة العلاقات الروسية-النمساوية، بما في ذلك التعاون في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأفق تفعيل عمل مختلف آليات التعاون الثنائي.

وشكر كورتس الرئيس الروسي على دعوته سابقا إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأكد مشاركته افتراضيا في هذه الفعالية كأحد أهم الضيوف.

المصدر: RT