النمسا: بدأنا اتصالات مع موسكو وواشنطن بشأن إمكانية استضافة قمة بوتين-بايدن

أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس استعداد فيينا لاستضافة لقاء قمة محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وصرح كورتس أثناء موجز صحفي عقده اليوم السبت بأن فيينا تعد حاليا بين عدة المدن التي قد تستضيف القمة، مضيفا: "قد بدأنا اتصالات مع الجانبين الروسي والأمريكي بشأن إمكانية عقد اللقاء".

وشدد كورتس على أن النمسا لا تلعب دور الوسيط بين موسكو وواشنطن، وتابع: "هذا اللقاء، أينما عقد، سيجلب منفعة للعالم أجمع وأوروبا بأكمله، وبطبيعة الحال إذا عقد في فيينا فإنه سيكون شرفا عظيما لنا".

واقترح بايدن في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع بوتين الثلاثاء الماضي عقد لقاء شخصي بينهما في دولة ثالثة، وذلك بعد أن طرح الرئيس الروسي في السابق مبادرة مماثلة.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات بين البلدين وفرض إدارة بايدن مؤخرا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، ما دفع موسكو إلى الرد بالمثل.

المصدر: Kurier