الأمم المتحدة: نصف سكان ميانمار مهددون بالسقوط في براثن الفقر بحلول 2022
حذرت الأمم المتحدة من أن الآثار المزدوجة لجائحة كورونا في ميانمار والأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري بها قد توقع نحو نصف السكان هناك في براثن الفقر بحلول عام 2022.
وفي تقرير صدر اليوم الجمعة، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تأثير الأزمتين قد يسقط ملايين آخرين في هوة الفقر.
وأظهرت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي قالت 83 بالمئة من الأسر في المتوسط، إن دخلها انخفض إلى النصف تقريبا بسبب جائحة كورونا.
وتشير التقديرات إلى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر في ميانمار قد زاد بنسبة 11 نقطة مئوية بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس.
من ناحية أخرى، كشف التقرير أن معدل الفقر قد يزيد 12 نقطة مئوية أخرى بحلول أوائل العام المقبل بسبب تدهور الوضع الأمني والتهديدات التي تحيق بحقوق الإنسان والتنمية منذ انقلاب الأول من شهر فبراير الماضي.
وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي، واحتجزها مع سياسيين مدنيين آخرين، ثم استخدم القوة المميتة في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ويتوقع التقرير أن تكون النساء والأطفال أكثر من يعاني من أزمتي كورونا والإنقلاب العسكري.
المصدر: "رويترز"