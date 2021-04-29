بعد ضجة أثارها تسجيل صوتي مسرب .. ظريف يزور الكويت

يزور وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، دولة الكويت.

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وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، فإن ظريف سيبحث مع المسؤولين الكويتيين القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد الضجة التي أثارها تسجيل صوتي مسرب لظريف خلال مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الإيرانية الحالية، أشار فيه إلى تدخلات الجنرال الإيراني الراحل، قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في الشؤون الخارجية، وأن سليماني "ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري".

وواجه وزير الخارجية الإيراني من جراء ذلك انتقادات شديدة من سياسيين إيرانيين محافظين لانتقاده الدور الذي لعبه سليماني، الذي تم اغتياله بضربة أمريكية في العراق مطلع العام 2020.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن التسجيل تضمن "مواقف شخصية" للوزير ظريف" واقتطع من "حوار ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة" غير معد للنشر.

المصدر: RT