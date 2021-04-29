طوكيو تسجل أعلى معدل يومي للإصابات اليومية بكورونا منذ يناير

سجلت السلطات الصحية في العاصمة طوكيو 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير الماضي.

وقالت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة بلغ 1027 حالة، وهو أعلى مستوى منذ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في طوكيو وبعض المناطق حتى 11 مايو، مما أدى إلى إغلاق المطاعم والحانات وكذلك المتاجر الكبرى ودور السينما وغيرها من الأنشطة التجارية.

وتأتي حالة الطوارئ هذه الثالثة في اليابان منذ بدء الوباء، بعد شهر واحد فقط من انتهاء حالة الطوارئ السابقة في منطقة طوكيو، على مدار أيام، وقال الخبراء والقادة المحليون إن الإجراءات شبه الطارئة الجارية باءت بالفشل، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة.

المصدر: وكالات