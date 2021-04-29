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الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية والإجمالي يتجاوز 18 مليون إصابة

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية والإجمالي يتجاوز 18 مليون إصابة

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الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية والإجمالي يتجاوز 18 مليون إصابة
Reuters
محرقة لجثث المتوفين بفيروس كورونا في الهند
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سجلت الهند اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا.

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ومع رصد 379257 حالة إصابة جديدة و3645 وفاة أخرى، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

المصدر: رويترز

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