رصد متحور كوفيد الهندي في 17 بلدا على الأقل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق الهند في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة على الأقل حول العالم.

وفي الأيام الأخيرة رصد هذا المتحور في بلدان أوروبية عدة مثل بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات.

وسجلت الهند في آخر حصيلة 379459 إصابة جديدة يوم واحد في أعلى معدل إصابات في العالم، إضافة إلى 3647 وفاة.

والهند هي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات، حيث سجلت 200 ألف وفاة.

المصدر: أ ف ب