البرازيل تسجل 3163 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل الأربعاء تسجيل 3163 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 398 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 79726 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 14 مليونا و521289 إصابة.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"