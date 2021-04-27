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البرازيل.. 3086 وفاة و72140 إصابة جديدة بكورونا

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البرازيل.. 3086 وفاة و72140 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3086 وفاة و72140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 395022، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14441563.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

 

المصدر: "رويترز" + RT

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