جونسون يؤكد للبرلمان تحمّله شخصيا تكاليف تجديد شقته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء أنه تحمل شخصيا تكاليف تجديد شقته في داونينغ ستريت، لكنه لم يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية.

وقال جونسون للبرلمان "الإجابة هي أنني تحملت التكاليف وبالطبع هناك لجنة تحقق في ذلك، وأؤكد لها أنني امتثلت تماما لقواعد السلوك الوزاري والأخلاقيات، وللمسؤولين الذين ظلوا يقدمون لي استشارات طيلة هذا الأمر".

وكانت المفوضية البريطانية للانتخابات أعلنت فتح تحقيق بشأن تجديد شقة جونسون، بعد اتهام رئيس الحكومة بتمويل الأشغال من تبرعات خاصة.

وواجه جونسون أسئلة بشأن تكلفة تجديد شقته بعد سلسلة من المزاعم التي أدلى بها مستشاره السابق، دومينيك كامينغز.

واتهم دومينيك كامينغز بوقت سابق، في تدوينة، رئيسه السابق، بمحاولة تنفيذ خطة "غير أخلاقية، وحمقاء، وربما غير قانونية" لحمل المتبرعين في حزب المحافظين على تمويل تجديد فخم للمبنى الذي يعيش فيه مع خطيبته كاري سيموندس وطفلهما ويلفريد.

وكانت الحكومة البريطانية قد أفادت بأن جونسون نفسه حصل على تكلفة تجديد الشقة، والتي قيل إنها تتراوح بين 60 ألف جنيه إسترليني وبين 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 80 ألف دولار إلى نحو 280 ألف دولار).

وبعد أشهر من الجدل ، قال وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان، إن جونسون تحمل التكاليف "من أمواله الخاصة".

المصدر: رويترز