لافروف: لدينا قاعدة لإنشاء بديل لنظام الدفع الدولي "SWIFT"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه توجد في روسيا قاعدة لإنشاء بديل لنظام الدفع الدولي "SWIFT".

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وردا على سؤال صحفي فيما إذا كان من الممكن اعتبار نظام نقل الرسائل المالية للبنك المركزي الروسي بديلا بدائيا صالحا نظام الدفع الدولي "SWIFT" قال لافروف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن قاعدة (البديل لنظام الدفع "SWIFT") موجودة". وأعتقد أنه يجب على الحكومة والبنك المركزي أن يعملا ما بوسعهما لأن تكون هذه القاعدة ثابتة وأن تضمن استقلالا شاملا وتقدم ضمانة ضد الضرر الذي قد يحاول أحد ما إلحاقه".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، سابقا في حديثه لوكالة "نوفوستي" بأن روسيا لا تستبعد إنشاء نظام بديل لنظام الدفع "SWIFT" على أساس تكنولوجي جديد. وأضاف أن تطوير الأنظمة البديلة لـ "SWIFT" التي لا تدعي احتكار هذا المجال يعد "ليس فقط رد فعل على الوضع الجيوسياسي الجديد بل وردا على ضرورة تحديث طرق سداد المدفوعات مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات الحديثة في المجال الرقمي".

وتم إنشاء نظام نقل الرسائل المالية للبنك المركزي في روسيا كرد على مخاطر فصل محتمل للبنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي "SWIFT" في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.

المصدر: نوفوستي