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أوكرانيا تدعو الدول الغربية لاتخاذ إجراءات ضد روسيا

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أوكرانيا تدعو الدول الغربية لاتخاذ إجراءات ضد روسيا
Reuters VALENTYN OGIRENKO
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين لاتخاذ إجراءات ضد روسيا "لمنعها من العمل العسكري ضد كييف".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في تصريح لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء: "لا توجد لدي أي معلومات حول أن قرار إطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا قد اتخذ، والأمر قد يتطور بأي اتجاه الآن".

وتابع: "ولذلك فإن رد فعل موحدا من قبل الغرب مهم جدا الآن" لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ مثل هذا القرار.

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وأضاف كوليبا أن كييف طلبت من الولايات المتحدة تقديم معدات إلكترونية لمواجهة القدرات الروسية، وكذلك دعت وزراء الخارجية الأوروبيين إلى دراسة استبعاد روسيا من نظام SWIFT للتعاملات المالية ضمن حزمة عقوبات اقتصادية ستفرض في حال أي تصعيد.

وأكد أن أوكرانيا لم تتلق ردا من روسيا على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد مباحثات في منطقة دونباس.

يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني، داعية كييف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

المصدر: "رويترز"

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