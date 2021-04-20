زيلينسكي يعلن استعداده لعقد لقاء مع بوتين في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية مساء الثلاثاء، قال زيلينسكي: "السيد بوتين: أنا مستعد للذهاب إلى أبعد من ذلك، وأدعوك لعقد لقاء في أي مكان في دونباس الأوكرانية، حيث توجد حرب".

ومنذ أبريل 2015 تشهد منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وفصائل المتطوعين الموالية لها من جهة، ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف في أعقاب الانقلاب الأوكراني في فبراير 2014.

وبعد أشهر من الاستقرار النسبي إثر تطبيق إجراءات إضافية لمراقبة وقف إطلاق النار، انطلقت في دونباس موجة تصعيد جديدة حيث تسجل هناك منذ فبراير أعمال قصف متبادلة بين القوات الأوكرانية من جهة ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي روسيا بالقيام بحشد عسكري استفزازي قرب الحدود الأوكرانية على الرغم من أن موسكو تقول إن وجود قواتها هناك إجراء دفاعي وستبقي عليه طالما أنها ترى ذلك مناسبا.

وشددت روسيا مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وأن حشد قواتها يتم على أراضيها وإن كان قرب حدود أوكرانيا، وهو يحمل طابعا احترازيا حصرا وليس موجها ضد أي طرف.

المصدر: "رويترز" + RT