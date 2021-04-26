الدفاع التركية تعلن عن مقتل جندي ثان في عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين مقتل جندي وإصابة آخر بجروح، خلال عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق، في حادث كان الثاني خلال يومين.

وذكرت الوزارة أن "اشتباكا اندلع بين قوات الجيش التركي مع مسلحي (حزب العمال الكردستاني) الأحد شمالي العراق، في إطار عملية مخلب الصاعقة".

وأضافت: "الاشتباك أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة"، وعدد الجنود الذين سقطوا خلال العملية ارتفع إلى اثنين في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" الجمعة الماضي بشكل متزامن ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"