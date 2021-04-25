مقتل جندي تركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "حزب العمال الكردستاني" في منطقة عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق.

وورد في بيان الوزارة أن "الجندي توفي في المستشفى، متأثرا بجراحه".

وجاء في البيان: "بكامل الحزن والأسى، نترحم على جندينا ونسأل الله له الرحمة، ونقدم تعازينا لأسرته وللقوات المسلحة التركية ولشعبنا".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" الجمعة الماضي، بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"