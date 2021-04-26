اشتباكات بین القوات التركية و"العمال الكردستاني" في العراق

أفادت مراسلة RT بوقوع اشتباكات بین "حزب العمال الكردستاني" والقوات التركية في تل باروخ بمنطقة برواري التابعة لناحية كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأضافت مراسلتنا أن القصف التركي مستمر لليوم الثاني على التوالي في الناحية.

وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال قوات خاصة تابعة للجيش التركي في المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" والطائرات المسيرة والمروحيات والمدفعية.

وحسب التقارير، تستهدف القوات التركية مواقع "العمال" في متينا ومناطق محيطة، منها قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب.

وأكدت وسائل إعلام كردية تنفيذ الجيش التركي عملية إنزال في متينا الليلة الماضية.

المصدر: RT + وكالات