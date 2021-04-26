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مدير الصحة العالمية: الوضع في الهند "محزن"

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مدير الصحة العالمية: الوضع في الهند
Reuters
الهند
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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الاثنين، إن الوضع في الهند "محزن" على خلفية إصابات كوفيد-19.

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وأضاف أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وقال إن "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة وبينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل".

وصرح بأنه أعلن عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة الصحة العالمية للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.

المصدر: وكالات

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