مستشار النمسا يعارض فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إنه يعارض فرض عقوبات إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأضاف كورتس، في حديث لصحيفة Neue Zürcher Zeitung: "كانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي محقة وصحيحة. ولكن من المهم الآن الرهان على الحوار. السلام في قارتنا ممكن فقط مع روسيا، وليس ضدها".

وذكر كورتس، أن بلاده قلقة للغاية بشأن نشر القوات على الحدود الأوكرانية، وأعرب عن أمله في إمكانية تجنب حدوث المزيد من التصعيد في النزاع.

وأضاف كورتس: "الأمر صعب، لكن استمرار التفاقم، ليس المسار الذي نريد أن نسلكه".

وشدد المستشار على أنه يقف "ضد فرض عقوبات إضافية كغاية في حد ذاتها، ويجب خفض التصعيد".

المصدر: نوفوستي