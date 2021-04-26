إيران تفرج عن البريطانية-الإيرانية زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية وتستدعيها مجددا للمحكمة

أفرجت إيران عن عاملة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زغاري راتكليف من الإقامة الجبرية في منزلها في نهاية حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات، لكنها استدعتها للمحكمة مرة أخرى.

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وقال حجة كرماني، محامي راتكليف، لموقع "امتداد نيوز" الإلكتروني اليوم الاثنين إن محكمة ثورية إيرانية قضت بسجن موكلته لمدة عام ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام.

وأضاف كرماني "حكم على نازانين زاغاري بالسجن لمدة عام ومنعها من مغادرة البلاد لمدة عام بتهمة الدعاية المناهضة للجمهورية الإسلامية".

وكانت زغاري راتكليف اعتقلت في مطار بطهران في أبريل 2016 وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وتم إطلاق سراح زغاري راتكليف، التي قضت معظم عقوبتها في سجن إيفين بطهران، في مارس الماضي خلال جائحة كورونا وظلت قيد الإقامة الجبرية، لكن تحركاتها كانت مقيدة ومنعت من مغادرة البلاد.

ويوم الأحد أزالت السلطات السوار الإلكتروني عن كاحل راتكليف.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستواصل بذل كل ما في وسعها لتأمين الإفراج الدائم عنها حتى تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة.

المصدر: رويترز