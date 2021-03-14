 
مباشر

لندن توجه انتقادات شديدة لطهران بعد رفع قضية قضائية جديدة ضد زاغاري راتكليف

أخبار العالم

لندن توجه انتقادات شديدة لطهران بعد رفع قضية قضائية جديدة ضد زاغاري راتكليف
Reuters Hannah McKay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pypi

وجهت لندن انتقادات شديدة اللهجة إلى طهران على خلفية بدء محاكمة جديدة لموظفة الإغاثة الإيرانية-البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف التي سبق أن أمضت خمس سنوات وراء القضبان.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "من غير المقبول اختيار إيران مواصلة قضية ثانية تعسفية تماما بحق نازانين زاغاري راتكليف، وينبغي أن يسمح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة دون تأخر".

وشدد راب على أن الحكومة البريطانية مستمرة في فعل كل ما بوسعها من أجل دعم زاغاري راتكليف.

وتعد قضية زاغاري راتكليف التي سجنت عام 2016 في إيران لمدة خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط لإسقاط حكومة البلاد، من أكبر النقاط الخلافية بين لندن وطهران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا