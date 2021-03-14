لندن توجه انتقادات شديدة لطهران بعد رفع قضية قضائية جديدة ضد زاغاري راتكليف

وجهت لندن انتقادات شديدة اللهجة إلى طهران على خلفية بدء محاكمة جديدة لموظفة الإغاثة الإيرانية-البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف التي سبق أن أمضت خمس سنوات وراء القضبان.

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "من غير المقبول اختيار إيران مواصلة قضية ثانية تعسفية تماما بحق نازانين زاغاري راتكليف، وينبغي أن يسمح لها بالعودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة دون تأخر".

It is unacceptable that Iran has chosen to continue a second wholly arbitrary case against Nazanin Zaghari-Ratcliffe. She must be allowed to return to her family in the UK without delay. We continue to do all we can to support her. — Dominic Raab (@DominicRaab) March 14, 2021

وشدد راب على أن الحكومة البريطانية مستمرة في فعل كل ما بوسعها من أجل دعم زاغاري راتكليف.

وتعد قضية زاغاري راتكليف التي سجنت عام 2016 في إيران لمدة خمس سنوات بتهمة التورط في مخطط لإسقاط حكومة البلاد، من أكبر النقاط الخلافية بين لندن وطهران.

المصدر: RT