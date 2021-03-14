محامي نازانين راتكليف يؤكد عقد محاكمتها بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني"

أفاد حجة كرماني، محامي موظفة الإغاثة الإيرانية - البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف، لموقع "امتداد" الإيراني، بأن محاكمة موكلته عقدت، اليوم الأحد، أمام المحكمة الثورية.

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وأشار حجة كرماني إلى أن "محاكمة نازانين راتكليف جرت في الفرع 15 للمحكمة الثورية"، لافتا إلى أن التهمة الموجهة لها هي "الدعاية ضد النظام".

وكانت إيران قد أفرجت عن زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية، يوم الأحد الماضي، في نهاية الحكم الصادر عليها بالسجن خمس سنوات، لكنها استدعيت مجددا إلى المحكمة بتهمة أخرى.

يذكر أن المعتقلة كانت في منزلها خارج السجن منذ عام بسبب كورونا، لكنها كانت ممنوعة من الخروج لمسافة أكثر من 300 متر خارج منزلها، عبر قيد وضع في رجلها.

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة تومسون "رويترز فاونديشن" في أبريل 2016 بأحد مطارات طهران، بينما كانت عائدة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة لعائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بـ"التآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وتنفي كل من عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" ووكالة الأنباء التابعة لها، هذا الاتهام.

المصدر: RT + "رويترز"