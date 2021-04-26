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ظريف يصل بغداد ويزور مكان اغتيال سليماني ويلتقي نظيره العراقي (صور)

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ظريف يصل بغداد ويزور مكان اغتيال سليماني ويلتقي نظيره العراقي (صور)
Reuters SABA KAREEM
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره العراقي فؤاد حسين
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وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية بغداد، ضمن زيارة للعراق تستغرق يومين، يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين العراقيين.

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وزار وزير الخارجية الإيراني مكان اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، إذ قتل سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من المسؤولين الإيرانيين والعراقيين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

ظريف يصل بغداد ويزور مكان اغتيال سليماني ويلتقي نظيره العراقي (صور)

كما التقى ظريف مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في إطار زيارته العراق.

ظريف يصل بغداد ويزور مكان اغتيال سليماني ويلتقي نظيره العراقي (صور)

هذا ومن المقرر أن يلتقي ظريف أيضا بالمسؤولين في إقليم كردستان العراق.

وكان الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أعلن أمس الأحد، أن محمد جواد ظريف سيبحث مع المسؤولين العراقيين ملفات التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين، في حين أنه قبل وصوله إلى العراق، ناقش ظريف في الدوحة مع المسؤولين القطريين قضايا إقليمية مهمة، فضلا عن محادثات إيران مع مجموعة 4 + 1.

المصدر: RT + وكالات

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