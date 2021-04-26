ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي رغم جائحة كورونا

أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، ارتفع إلى حوالي تريليوني دولار خلال العام الماضي على الرغم من جائحة كورونا.

وذكر المعهد أن إجمالي الإنفاق بلغ 1981 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 2.6% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2019.

ووجد معهد سيبري أن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا كانت أكثر خمس دول إنفاقا في العام 2020، وشكل إنفاقها مجتمعة 62% من الإنفاق العسكري العالمي.

وقال دييغو لوبيز دا سيلفا الباحث في برنامج "سيبري" للأسلحة والإنفاق العسكري: "يمكننا أن نقول بشيء من اليقين إن الجائحة لم يكن لها تأثير كبير على الإنفاق العسكري العالمي خلال العام 2020".

وتابع: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الدول ستحافظ على هذا المستوى من الإنفاق العسكري خلال العام الثاني من الجائحة".

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العالمي في المجال الدفاعي، إلا أن بعض الدول أعادت بشكل صريح تخصيص جزء من ميزانيتها العسكرية لجهود التعامل مع الجائحة، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية.

وذكر سيبري أن الولايات المتحدة كانت الرائدة في الإنفاق الدفاعي، حيث بلغ زهاء 778 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4% عن العام 2019.

وشكلت الولايات المتحدة 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020 بعد سبع سنوات من التخفيضات المستمرة.

المصدر: وكالات