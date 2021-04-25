كرافتشوك يكشف عن حدث تاريخي في مفاوضات دونباس

أكد رئيس وفد كييف لمجموعة الاتصال حول التسوية في جنوب شرقي أوكرانيا ليونيد كرافتشوك، إحراز تقدم في الاتفاق على تدابير إضافية لضمان التهدئة في مناطق دونباس.

وقال: "في الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال، تمت مناقشة وثيقتنا ومقترحات وفدي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك مقترحات روسيا، وحسب علمي، تم اعتماد الوثيقة الأوكرانية كأساس".

وأضاف: "هذه المرة الأولى.. هذا حدث تاريخي.. الآن يتم تحسين هذه الوثيقة من قبل مجموعة عمل متخصصة".

وتابع: "ستتم مناقشة الوثيقة من قبل مجموعة العمل الفرعية مرة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات 27 أبريل".

وأضاف كرافتشوك: "إذا توصلوا إلى بعض النتائج الإيجابية، سنناقشها في مجموعة الاتصال في 28 أبريل، وسنعتمد هذه الوثيقة التي ستكون على ما أعتقد، خطوة مهمة للغاية نحو إحلال السلام في دونباس".

المصدر: "نوفوستي"