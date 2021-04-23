موسكو تقترح على برلين وباريس عقد اجتماع دولي عاجل حول دونباس

أعلن دميتري كوزاك، نائب مدير إدارة الرئيس الروسي، أن موسكو تقترح على ألمانيا وفرنسا بحث قضايا الهدنة في شرق أوكرانيا قبل 27 أبريل الحالي.

جاء ذلك في رسالة لكوزاك نشرها عدد من وسائل الإعلام، وأكد المسؤول صحتها.

وأعرب كوزاك عن أمله في إجراء "مناقشة بناءة ومنفتحة وصادقة لمشاريع القرارات بشأن الهدنة والقاضايا الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذ اتفاقات مينسك في المستقبل القريب (في موعد لا يتجاوز 27 أبريل)".

وقال: "أؤكد اقتراحي بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات مباشرة في منطقة الصراع (في دونباس) بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا والمناطق المعنية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك".

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وفي تصريحات صحفية اليوم الجمعة اتهم كوزاك الجانب الأوكراني بالمراوغة، مشيرا إلى أن "كل جهود كييف موجهة ليس إلى إحلال السلام في دونباس، وإنما إلى التهرب من الحوار المباسر وأي اتصالات مع دونيتسك ولوغانسك".

وأضاف أن أوكرانيا بالتواطؤ مع فرنسا وألمانيا أفرغت الوثائق التي بحثها الاجتماع الأخير للمستشارين في 19 أبريل، من ذكر أي آليات قادرة على ضمان الهدنة في المنطقة.

وفي وقت سابق صرح بوريس غريزلوف، المفوض الروسي ضمن مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بأن الناتو يحث كييف على الحل العسكري للنزاع.

المصدر: وكالات