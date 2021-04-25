تركيا: سنرد في الوقت المناسب على البيان الأمريكي "المشين" عن الإبادة الجماعية

اعتبر إبراهيم قالن المتحدث الرئاسي التركي يوم الأحد، أن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية، هو "ببساطة أمر مشين".

وأكد أن تركيا سترد بطرق مختلفة خلال الأشهر المقبلة.

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وقال المتحدث باسم الرئيس التركي في مقابلة مع رويترز: "سيكون هناك رد فعل بأشكال وأنواع ودرجات مختلفة في الأيام والأشهر المقبلة".

ولم يحدد ما إذا كانت أنقرة ستقيد وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا والتي استخدمت لدعم التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، أو تتخذ إجراءات أخرى.

وخرج بايدن السبت عن نمط تعليقات البيت الأبيض المدروسة بعناية على مدى عقود عن هذه الوقائع التي جرت في عام 1915، مما أسعد أرمينيا والأرمن في الولايات المتحدة لكنه زاد من توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتقبل تركيا حقيقة أن الكثيرين من الأرمن الذين عاشوا في الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لكنها تنفي أن عمليات القتل كانت مدبرة بشكل منهجي ومثلت إبادة جماعية.

المصدر: رويترز