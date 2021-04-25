سمكة قرش تقتل رجلا في كاليدونيا الجديدة

عثر في مياه مدينة نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة على جثة رجل كان يمارس رياضة التجذيف المائية، وبيّنت التحقيقات الأولية أنه قضى جراء تعرضه لهجوم القرش.

وبادر صاحب أحد القوارب إلى إبلاغ خدمات الإنقاذ البحري عصر السبت بعدما لاحظ جثة هامدة تعود لرجل خمسيني على لوح تجذيف قبالة شبه جزيرة نوفيل، إلى الشمال الغربي من نوميا التي تعتبر "إقليما في ما وراء البحار" لفرنسا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن آثار عض لوحظت على ركبة القتيل البالغ 53 عاما.

ورجح المدعي العام إيف دوبا أن تكون الوفاة نجمت عن تعرض الرجل لهجوم من سمكة القرش، مستندا على المعلومات المتوافرة لدى المحققين حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل رجل يبلغ 57 عاما في أواخر فبراير بالقرب من جزيرة سياحية في خليج عاصمة الأرخبيل الفرنسي جرّاء تعرضه للعض في ساقه من قبل سمكة قرش يبلغ طولها أكثر من 4 أمتار.

المصدر: أ ف ب