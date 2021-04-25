واشنطن والناتو يباشران سحب القوات من أفغانستان

قال الجنرال سكوت ميللر قائد القوات الأمريكية والناتو في أفغانستان، خلال مؤتمر في كابل، إن بلاده والحلف باشرا في عملية سحب القوات من بعض القواعد في أفغانستان.

وأضاف الجنرال: "بدأت قواتنا بالانسحاب من بعض القواعد في أفغانستان".

وتابع ميللر القول، إن الجيش الأمريكي "سيسلم جميع قواعده للقوات الأفغانية".

في وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبدأ مع حلول الأول من مايو بسحب القوات من أفغانستان، وبحلول 11 سبتمبر ستنجز العملية.

وذكرت الإدارة، أن هذا الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء.

المصدر: نوفوستي