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تركيا تعلن استهداف 4 مواقع لحزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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تركيا تعلن استهداف 4 مواقع لحزب
Reuters UMIT BEKTAS
طائرة حربية تركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن استهداف 4 مواقع لحزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) في منطقة جبل قنديل في إطار عملية المخلب، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في الوقت الذي تستمر فيه عمليتا "البرق" و"الصاعقة"، وفق خطة المخلب، جرى استهداف 4 مواقع للمنظمة الإرهابية في منطقة جبل قنديل بغارات جوية".

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وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.

 

المصدر: "الأناضول" 

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