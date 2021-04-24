"الأناضول": أردوغان يجري اتصالا بمركز قيادة "عملية مخلب البرق ومخلب الصاعقة" شمال العراق

أفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بمركز قيادة "عملية مخلب البرق ومخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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وشدد أردوغان على أنه لا مكان للمنظمة الانفصالية "بي كا كا" ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا، مشيرا إلى أن "هدف تركيا القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية.

وأكد أردوغان تصميم بلاده على القضاء على الإرهاب وإنقاذ مواطنينا من هذا البلاء.

وكان مراسلنا أفاد بأن الجيش التركي أطلق عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق.

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.

المصدر: الأناضول