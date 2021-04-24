كازاخستان.. انتحار مسلح ألماتا بإلقاء نفسه من الطابق الـ16

أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن المسلح الذي تمترس في شقة بمجمع أبراج بخار زيراو السكني في العاصمة ألماتا، ألقى بنفسه من نافذة الشقة في الطابق الـ16.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة والقوات الأمنية فرضت طوقا على مكان الحادث، وأن شهود عيان أبلغوا عن تصاعد الدخان من نوافذ الشقة التي تمترس فيها المسلح.

وقال أحد السكان إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في شقة مطلق النار، وسمحت لمعظم سكان المبنى بالعودة إلى شققهم".

وذكرت مصادر مطلعة أن المسلح أطلق النار على رجال الشرطة الذين فرضوا طوقا أمنيا حول المبنى المكون من 23 طابقا فيها 600 شقة.

وأشارت إلى أنه من سكان المبنى، وسبق أن تميز بسلوك غريب أثار مخاوف جيرانه.

واستمرت الشرطة أكثر من 8 ساعات في حثه على الحوار لكنه رفض، وأطلق النار وأصاب أحد رجال الشرطة.

المصدر: وكالات