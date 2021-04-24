مسلح يعتصم داخل شقة بعمارة سكنية في كازاخستان ويهدد بتفجير المبنى والأمن يستعد للاقتحام

اعتصم رجل مسلح داخل شقة في عمارة سكنية بمدينة ألماتا جنوب شرقي كازاخستان اليوم السبت، بعدما أصاب حارس المبنى بجروح، فيما يقول شهود إنه يهدد بتفجير المبنى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل يطلق النار على رجال الشرطة الذين فرضوا طوقا أمنيا حول العمارة التي تحتوي على 23 طابقا و600 شقة.

وأفاد شهود بأن الرجل من المقيمين في المبنى، وأنه سبق أن تميز بسلوك غريب أثار مخاوف لدى جيرانه.

ولم ترد معلومات عن مطالب المسلح، فيما تتحدث تقارير عن أن القوات الأمنية تستعد لاقتحام المبنى.

المصدر: سبوتنيك - كازاخستان