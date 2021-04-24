الأمم المتحدة: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في القدس

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، إن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس ومحيط غزة.

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وأعرب وينيسلاند في بيان صحفي نقلته وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت، عن قلقه من التصعيد في القدس ومحيط غزة، على مدار الـ48 ساعة الماضية. وقال: "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الاستفزازية في أنحاء القدس".

ودعا جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، سيما خلال شهر رمضان المبارك".

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وفي قطاع غزة، أصيب أمس 3 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، فيما قصف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدة مناطق ومواقع في قطاع غزة، وألحقت دمارا وخرابا بممتلكات المواطنين.

المصدر: معا