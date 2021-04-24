"معا": بلدات وأحياء القدس تنتفض ردا على استفزازات المستوطنين

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن بلدات وأحياء مدينة القدس انتفضت منتصف ليلة أمس، ردا على استفزازات المستوطنين والتهديدات بتنفيذ اعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم تسجيل 20 إصابة بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة في القدس، حتى ساعات فجر السبت.

وأوضحت أن 4 إصابات نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وشهدت بلدات العيسوية وسلوان والصوانة ووادي الجوز والشيخ جراح والطور، مواجهات متفرقة بين القوات الإسرائيلية المقتحمة للبلدات والشبان الغاضبين، وأغلقت بعض الشوارع في الأماكن المذكورة بالحاويات المحترقة، ورد الشبان بإلقاء الحجارة والمفرقعات على جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي بلدة سلوان، اشتعلت النيران في محيط أحد البؤر الاستيطانية خلال تبادل إطلاق المفرقعات والقنابل في حي بطن الهوى، كما أطلق الشبان المفرقعات باتجاه البنايات التي سربت للمستوطنين مطلع الشهر الجاري.

وفي حي الشيخ جراح، نقلت الوكالة عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات أهالي الحي، وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يتصدى لهم الشبان، ولاذوا بعدها بالفرار.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

المصدر: وفا