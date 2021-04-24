كوريا الجنوبية تحذر منشقين شماليين

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أنها "ستتعامل وفقا للقانون" مع خطة مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين لإرسال منشورات إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل.

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وتأتي تصريحات وزارة الوحدة بعدما قال بارك سانغ-هاك، المنشق الذي يرأس مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، لوكالة "يونهاب" في وقت سابق من اليوم إن مجموعته تخطط لإرسال منشورات عبر الحدود إلى الشمال في وقت ومكان غير معلنين من يوم الأحد إلى الأول من مايو.

وأكدت الوزارة أن "قانون حظر إرسال المنشورات إلى كوريا الشمالية، يهدف إلى حماية أرواح وسلامة السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية"، مشددة على أنها "ستتعامل مع خطة مجموعة المنشقين الكوريين الشماليين لإرسال المنشورات إلى الشمال بموجب أحكام هذا القانون المعدل".

يشار إلى أن قانون حظر إرسال المنشورات إلى كوريا الشمالية، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، يحظر البث الدعائي نحو كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت ونشر الوسائط المرئية في خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين وإرسال المنشورات عبر الحدود إلى كوريا الشمالية، ويعاقب المخالفون للقانون بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 27,400 دولار أمريكي.

المصدر: يونهاب