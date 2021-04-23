الجيش الإسرائيلي يقصف مرصدا فلسطينيا شرق خان يونس ونقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج

استهدفت الدبابات الإسرائيلية بعدة قذائف في ساعات متأخرة من ليل الجمعة مرصدين تابعين لـ"قوات الضبط الميداني لحماية الثغور شرق قطاع غزة".

وأفاد مراسل RT بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت مرصدا للمقاومة شرق خان يونس ونقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وأفاد مراسلنا بأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار تجاه نقطة للضبط الميداني في منطقة أبو ظاهر شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس، تبعه قصف بقذيفة في محيط النقطة.

وفي شرق مخيم البريج، قصفت دبابة نقطة للضبط الميداني في منطقة تلة أم حسنية شرقي مخيم البريج بقذيفتين.

وذكر أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وتزامن القصف مع خروج مسيرات شعبية غاضبة في مخمي الشاطئ غرب مدينة غزة، وجباليا وفي بلدة بيت حانون في المحافظة الشمالية، وذلك نصرة لمسجد الأقصى والمرابطين في مواجهة القوات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت مساء اليوم إن ثلاثة صواريخ أطلقت تجاه البلدات المحتلة تحديدا في منطقة غلاف غزة، سقط منها اثنان في منطقة مفتوحة، واعترضت القبة الحديدية الصاروخ الثالث، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية