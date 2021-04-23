الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة كيسوفيم على الحدود مع قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

#عاجل أطلق مخربون من قطاع غزة ٣ قذائف صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض احد الصواريخ بينما سقطت قذيفتيْن في منطقة السياج الأمني pic.twitter.com/ShUGFePjRa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2021

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 قذائف أطلقت من القطاع، وأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت واحدة منها، فيما سقطت الأخريان في منطقة خالية قرب السياج الأمني ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية