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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل
AFP Anas BABA
إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل (صورة من الأرشيف)
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة كيسوفيم على الحدود مع قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 قذائف أطلقت من القطاع، وأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت واحدة منها، فيما سقطت الأخريان في منطقة خالية قرب السياج الأمني ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس منذ عدة أيام.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية

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